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Spor

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne Bodrum deplasmanında taraftar yasağı geldi (2)

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü saat 13

08 Şubat 2018 20:24

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü saat 13.30\'da oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Amed Sportif karşılaşmasında konuk takım taraftarına deplasman yasağı getirildi. Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, \"Maçın oynanacağı tarihte sayın Başbakanımızın Muğla\'da olması nedeniyle ilçemizde görevli emniyet teşkilatı personelinin bir kısmı ile çevik kuvvet ekibi il merkezinde görev alacak. Bodrumspor takımının düşmemeye oynaması dolayısıyla ev sahibi takım taraftarı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterecek. İlçe Stadı\'nın fiziki şartları düşünüldüğünde telafisi mümkün olmayan muhtemel olaylar önüne geçilebilmesi amacıyla böyle bir karar alınmıştır\" ifadeleri kullanıldı. 
Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu\'nun kararı üzerine, \"Hemen hemen her maçta Amed Sportif takımı taraftarına bu uygulama yapılıyor. Karara saygılıyız\" dedi. Bodrumspor Başkanı Karakaya, \"Maça çıkıp çıkmayacakları konusunda bize herhangi bir bilgi vermediler. Biz yönetim ve oyuncularımız olarak oraya gittiğimizde iyi bir şekilde ağırlanmıştık. Geldiklerinde biz de elimizden geldiğince iyi şekilde ağırlarız. Çünkü Bodrumspor, sevgi ve saygının yüksek derecede olduğu bir takım. Bize de bu yakışır. Hafta başında bizden antrenman için saha istemişlerdi. Maça geleceklerini ümit ediyoruz\" şeklinde konuştu.
Grupta daha 28 Ocak\'ta Sivas Belediyespor ile dış sahada oynaması gereken maça deplasman yasağını protesto etme gerekçesiyle çıkmaması tartışma yaratan Diyarbakır temsilcisinin Muğla\'dan gelen karar üzerine nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Sivas\'taki maça çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) 3 puan silme cezası alan Amed Sportif\'in Bodrum\'da da sahaya çıkmaması halinde otomatik olarak 3\'üncü Lig\'e düşürülme ihtimali var. TFF Futbol Disiplin Talimatı\'na göre aynı sezon içinde ikinci kez maça gelmeyen, sahaya çıkmayan veya sahayı terkeden takımlar hükmen yenilgi alarak alt lige düşürülüyor.

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