Amed Sportif Faaliyetler - Keçiöğrengücü: 2-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Mustafa Han (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Yiğitcan (xxx), Hasan (xxx), Ercan (xxx), Nezir (xx) (Dk. 63 Muhammed Burak xxx), Umut (xxx) (Dk. 79 Muhammet Yılmaz xx), Gökhan (xxx), Mehmet Sıddık (xxx), Ömer (xx) (Dk. 46 İlyas xx), Oğuz (xxx), Volkan (xxx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx), Sertaç (xx), Erdi (xx), Süleyman (xx), Seçkin (xx) (Dk. 79 Burak Aydın x), Hakan (xx), Devrim (xx) (Dk. 67 Sefer x), Alperen (xx) (Dk. 81 Taha x), Gökhan (xx), Batuhan (xx), Ziya (xx)

GOLLER: Dk. 24 Umut, Dk. 84 Muhammed Burak (Amedspor) - Dk. 44 Erdi (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık, Hasan, Muhammed Burak, İlyas (Amedspor) - Alperen, Sefer, (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler sahasında Keçiörengücü\'nü 2-1 yendi. Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golleri 24\'te Umut ve 84\'te Muhammed Burak kaydederken, konuk takımın tek sayısı 44\'te Erdi\'den geldi.

24\'üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Nezir, Gökhan\'ı gördü. Bu futbolcunun arka direğe doğru havalandırdığı topun gelişine Umut vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

44\'üncü dakikada Keçiörengücü\'nden Seçkin takımının yaklaşık 50 metreden kazandığı duran topta meşin yuvarlağı ceza alanına ortaladı. Kalabalık Amedspor savunması arasında topa iyi yükselen Erdi\'nin sert kafa vuruşuyla top filelere gitti: 1-1.

84\'üncü dakikada ev sahibi ekip adına gelişen atakta Mehmet Sıddık soldan içeri daldı ve topu gerisindeki Muhammed Burak\'a kazandırdı. Sırtı kaleye dönük olan Muhammed Burak, aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maçı ev sahibi ekip Amed Sportif Faaliyetler 2-1 kazandı.

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