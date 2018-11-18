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Spor

Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor: 0-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA) STAT: Seyrantepe HAKEMLER: Gürel Uzuner, Uğur Erdoğan, Vedat Hoşman AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Hasan, Ercan, Nezir, Muhammed (Dk

18 Kasım 2018 18:56

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA)

STAT: Seyrantepe
HAKEMLER: Gürel Uzuner, Uğur Erdoğan, Vedat Hoşman
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Yiğitcan, Hasan, Ercan, Nezir, Muhammed (Dk. 66 Emre), Mehmet, Ömer (Dk. 81 Barış), Oğuz, Volkan, Mansur
İNEGÖLSPOR: Şener - Gökhan, Okan, Taner, Serhat, Emirhan (Dk. 62 Birhan), Osman, (Dk. 73 Özer Ozan), Volkan, Orhan, Yasin, Ahmet (Dk. 84 Bilal)
GOL: Dk. 45 Volkan (İnegölspor)
SARI KART: Burak Taşdemir (Amed Sportif)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 13\'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği İnegölspor\'a 1-0 mağlup oldu.

45\'inci dakikada Okan’ın sol kanattan ceza alanına doğru havalandırdığı topa iyi yükselen Volkan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0- 1.
63\'üncü dakikada Osman\'ın sert şutunda top direkten döndü.
77\'nci dakikada topla buluşan Ercan\'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma konuk takım İnegölspor\'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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