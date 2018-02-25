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Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor 4-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)   STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi  HAKEMLER: Ali Zağlı (xx), Ersin Erbay (xx),  Oğuz Akyüz (xx), AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Ercan (xxx), Timur (xxx), Fatih (xxx), Muhammed Burak (xx), (Dk

25 Şubat 2018 18:56

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)  

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi 
HAKEMLER: Ali Zağlı (xx), Ersin Erbay (xx),  Oğuz Akyüz (xx),
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Ercan (xxx), Timur (xxx), Fatih (xxx), Muhammed Burak (xx), (Dk. 75 Ferhat x), Mehmet Sıddık (xxx), Oğuz (xxx), İbrahim (xxx) Muhammet Sercan (xxx), Mansur (xxx) (Dk. 88 Mehmet Erkut), Muhammet Yılmaz (xxx) (Dk.58 Cumhur xxx)
EYÜPSPOR: Evren (x), Gencay (x), Doğukan (xx), Erhan (x), Bilal (x), Ahmet (x) (Dk. 22 Mehmet x), Vahit (x), Dede (x) İsmail (x), Serkan (x), (Dk. 74 Erkan X), Yüksel (x) (Dk. 46 Kıvanç x) 
GOLLER: Dk. 9 ve Dk. 38 Timur, Dk. 47 Vahit (Kendi kalesine), Dk. 70 Cumhur, (Amed Sportif) Dk. 50 Doğukan (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Timur, Oğuz, Mansur, Cumhur, (Amed Sportif), Erhan ile Yüksel (Eyüpspor)

TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Eyüpspor\'u 4-1 yendi.
3 bin dolayında Diyarbakırlı sporseverin takip ettiği sağanak yağış altındaki maçta Amed Sportif maça çok hızlı başladı. 3\'üncü dakikada şık hareketlerle rakip ceza alanına giren Muhammed Yılmaz, önce Ahmet\'i sonra ise kaleci Evren\'i çalımladı. Kaleci Evren son anda Muhammed\'i düşürdü. Kazanılan penaltıyı kullanan Timur\'un vuruşunu kaleci Evren uzanarak kornere gönderdi. 
9\'uncu dakikada Amed Sportif, sol kanatta Sıddık ile atak geliştirdi. Rakibinden sıyrılan Sıddık, topu ceza alanındaki Timur\'un önüne yuvarladı. Timur, iki rakip futbolcu arasından topu ağlara gönderdi. 1-0
38\'inci dakikada Eyüpspor\'un savunma oyuncusu Dede, kaleci Evren\'e geri pas yaptı. Evren\'in sert vuruşu kendisine pres yapan Timur\'un kafasına çarparak ağlara gitti. 2-0
47\'nci dakikada, Amed Sportif, Muhammed Burak ile atak geliştirdi. Muhammed\'in ceza alanına ortaladığı topa yetişen Eyüpspor\'lu Vahit, topu kornere atmak isterken kendi ağlarına gönderdi. 3-0
50\'nci dakikada, ani gelişen Eyüpspor atağında sol taraftan ceza alanına yapılan ortayı izleyen Doğukan, yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1
70\'inci dakikada, Amed Sportif\'ten Cumhur, Bilal\'e pres yaptı ve topu kaptı. Cumhur, yaklaşık 20 metre top sürdürdükten sonra yerden plase bir vuruşla maçın skorunu belirledi. 4-1

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