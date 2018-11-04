Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: 1-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Emir Erat Eyisoy (xx), Egemen Savran (xx),

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Yiğitcan (xx), Hasan (xx), Ercan (xx) (Dk. 61 Gökhan xx), Umut (xx) (Dk. 46 Muhammet Burak xx), Mehmet Sıddık (xx), Oğuz (xx), Volkan (xx), Mansur (xx), İlyas (xx), Muhammet (xx) (Dk. 46 Nezir xx),

EYÜPSPOR: Evren (xx), Gökhan (xx), Berkan Burak (xx), Doğan (xx) (Dk. 61 Hakan xx), Ahmet (xx), Muhammet (xx), Yüksel (xx), İsmail (xx), Hasan (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 89 Doğukan x), Murat (xx), (Dk. 72 Emrah xx),

GOLLER: Dk. 90 (P) Mansur (Amedspor) - Dk. 21 Hasan (Eyüpspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Gökhan (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Oğuz, Mansur (Amed Sportif Faaliyetler) - Berkan, Emrah (Eyüpspor )

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 11\'inci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

21\'inci dakikada Yüksel sağ taraftan ceza alanına uzun bir top attı. Arka direğe yakın aut çizgisinin hemen yanında topla buluşan Hasan topun gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erdi\'nin bakışları arasında filelerle buluştu: 0-1.

50\'nci dakikada Ercan\'ın sağdan ceza alanına ortasına Nezir vurdu, top kalecide kaldı.

69\'uncu dakikada Gökhan\'ın uzaktan sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

82\'nci dakikada Gökhan sağdan kesti, ön direkte Nezir topa vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90\'ıncı dakikada Gökhan bir kez daha sağdan geldi. Ortasında penaltı noktasında bulunan Nezir topun gelişine çok sert vurdu. Kaleciyi geçen topu Eyüplü Gökhan elle kesti. Hakem Kestanlıoğlu önce penaltı noktasını işaret etti sonra Gökhan\'ı kırmızı kartla oyundan attı. Penaltıyı kullanan Mansur, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçın skorunu tayin etti: 1-1.

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