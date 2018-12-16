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Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Bayrampaşa: 2-0

Selim KAYA/ DİYARBAKIR,(DHA)- Stat: Diyarbakır Hakemler: Hasan Avcı, Tuncay Ercan, Muratcan Ilgaz AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Hasan, Ercan (Dk

16 Aralık 2018 19:16

Selim KAYA/ DİYARBAKIR,(DHA)-

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Hasan Avcı, Tuncay Ercan, Muratcan Ilgaz
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Hasan, Ercan (Dk.72 Muhlis), Nezir (Dk78 Mehmet Erkut), Umut, Muhammed Burak (Dk.90 Yusuf), Ömer, Oğuz, Ferhat, Volkan, Mansur
BAYRAMPAŞA: Veysel- Süleyman, Güray, Oktay (Dk.83 Ahmet Arı), Hakan, Mercan, Ahmet Güney (Dk.46 İsmail), Sercan (Dk.72 Şamil), Hamza, Hamit, Melih
GOLLER: Dk.17 Umut, Dk.70 Muhammed Burak (Amed Sportif Faaliyetler)
KIRMIZI KART: Dk.37 Melih (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR: Hasan, Ömer, Serkan (Amed Sportif Faaliyetler), Süleyman, Hamit, Oktay (Bayrampaşa)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 17\'nci haftası olan ilk devre son maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bayrampaşa\'yı 2-0 mağlup etti.
17\'nci dakikada Umut\'un serbest vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
37\'nci dakikada rakibi Muhammed Burak\' düşürdüğü için hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılan Melih, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
70\'inci dakikada soldan ceza alanına yapılan ortayı iyi takip eden Muhammed Burak, uzanarak ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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