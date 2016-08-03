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Kültür-Sanat

Amed Film Festivali için başvurular başladı

Başvurular 15 Eylül'e kadar sürecek

03 Ağustos 2016 15:25

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 4-13 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği 2. Amed Film Festivali için başvurular başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı ve Ortadoğu Sinema Akademisi’nin, 4-13 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği 2. Amed Film Festivali için başvurular başladı. “Sınırsız Sinema” sloganıyla düzenlenecek olan “özgürlük” temalı festivalin programında, dünya sineması seçkileri, özel gösterimler, söyleşi ve atölyeler yer alırken, festival filmleri, kent merkezindeki sinema salonlarının yanı sıra ilçelerde de çeşitli mekanlarda gösterilecek.

DİHA'nın haberine göre, film üreticilerinin özgür bir platform içerisinde kendilerini ifade edebilmesi için zemin yaratmayı amaçlayan festivalde, geleneksel rollerin dışında yeni ve özgür anlatı alanlarının açılması hedefleniyor. Festival ile başta Kürt sinemacılar olmak üzere Ortadoğu’nun tüm halkları adına çekilen sinema filmlerinin izleyiciyle buluşması, halklar arası sanatsal etkileşimin gelişmesi amaçlanıyor.

 

Sur film fonu

 

Festival kapsamında film üretimine katkı sağlamak, senaryoları geliştirmek ve tartışmak amacıyla Sur Film Fonu organize edileceği, senaryosu Kürtçe'nin herhangi bir lehçesiyle yazılmış olan filmlere yapım desteği sağlanacağını, ayrıca festivalde izleyicilerin oylarıyla Rozerin Çukur Halk Jürisi Ödülü de verileceği belirtiliyor.

 

15 Eylül’e kadar sürecek

 

Festivale katılacak film sahiplerinin istenen bilgi ve belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Eylül’e kadar info@amedff.com adresine göndermesi gerekiyor. Festivale ilişkin bilgilere www.amedff.com adresinden ulaşılabilir.

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