AMD Swift ile mobil devrim

İşlemci ve grafik işlemcinin tek bir yongada birleştirilmesi fikri bir süredir yarı-iletken endüstrisinin gündeminde. Bu fikrin ilk uygulaması ise bünyesine ATI’yi katarak grafik çipleri pazarında da ağırlığını hissettirmeye başlayan AMD’ye nasip olacak gibi.



Firma, önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasada olması beklenen Swift kod adlı işlemcisiyle taşınabilir sistemlerde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Aslında Swift’e sadece bir “işlemci” demek haksızlık olur zira çip, entegre bir yapı içinde işlemci, grafik çipi ve çipseti de içeriyor. “Bir çip üzerinde bilgisayar” konseptini ilk kez hayata geçirmesi beklenen Swift, bundan böyle sıklıkla duymamız muhtemel olan, APU – Accelerated Processing Unit – Hızlandırılmış İşlem Birimi olarak tanımlanıyor. AMD’nin Swift’i ezeli rakibi Intel’in Atom işlemcisine karşı konumlandırması beklenirken, çipin Swift White olarak isimlendirilen tek çekirdekli ve Swift Black adlı bir çift çekirdekli versiyon olarak piyasaya sürüleceği gelen bilgiler arasında.



NVIDIA boş durmuyor



İşlemci ve grafik işlemcinin birleşiminde oluşan çiplerle ilgilenen tek firma AMD değil elbette. Grafik çipleri piyasasının en büyük ismi NVIDIA da yakın gelecekte taşınabilir sistemler için geliştirmekte olduğu Tegra işlemcisiyle ürün gamını genişleterek varlığını APU üreticisi olarak da tescillemek istiyor.



Tegra 600 ve 650 olarak adlandırılan iki farklı versiyonu bulunması planlanan NVIDIA çözümü, ARM üretimi bir CPU-çipsetin yanında GeForce grafik işlemci, HD video işlemcisi ve ses işlemcisinden oluşuyor. NVIDIA’nın güç tüketimindeki iddiasına göre Tegra, tek bir şarjla yaklaşık 34 saatlik HD kalitesinde video gösterimi yapabiliyor.



Şimdilik kağıt üzerinde de olsalar gerek AMD Swift gerekse NVIDIA Tegra taşınabilir sistemlerin yakın gelecekte sahip olacakları donanım bileşenlerine dair önemli ipuçları içeriyorlar. Bileşen entegrasyonuna bağlı olarak artırılan verimlilik ve azalan güç tüketimiyle bu çözümlerin dizüstü, netbook ve avuçiçi platformlarında kendilerine yer bulmaları hiç de zor değil. Özellikle Intel’in Atom işlemcisiyle büyük atılım yaptığı ultra-taşınabilir pazarı yeni APU’larla birlikte önümüzdeki yıldan itibaren ısınacak gibi.



Tempo24

