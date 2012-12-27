AMD 25 yıllık mühendisini rakibine kaptırdı

ABD’li çip devi Advanced Micro Devices (AMD), yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor. Şirket, yeniden yapılanma ve işten çıkarmalar kapsamında 25 yıllık çalışanı ve üst düzey yöneticisi Michael Goddard’ı Samsung’a kaptırdı.



PC piyasasında taleplerin hızla düşmesi nedeniyle ekonomik krize sürüklenen AMD, Ekim ayında yaptığı açıklamada 12 bin çalışasını işten çıkaracağını belirtmişti. Bu isimlerden bir tanesi, 1988’den beri şirkette görev alan mühendis Michael Goddard oldu.

AllThingsD sitesinin verdiği bilgiye göre, Goddard AMD’de ürün tasarım mühedisliği başkan yardımcısı ve müşteri ürünleri baş mühendisi pozisyonundaydı. Goddard, LinkedIn’deki profilini kısa bir süre önce değiştirerek, Güney Kore devi Samsung’a geçtiğini ve şirketin Austin kentindeki tesislerinde görev alacağını belirtti. Goddard sayfasında, yeni görevini sistem mimarı ve Austin’deki tesisin başkan yardımcısı olarak ifade etti.



AMD’nin yükselişinde rol oynadı



AMD’nin en saygı duyulan çalışanlarından biri olarak ifade edilen Goddard, 1990’lı yıllarda şirketin 2008-2011 yıllarında CEO’luk görevinde bulunan Dirk Meyer ile çalışmıştı. AMD’nin Hindistan’dali tasarım faaliyetlerinde de görev alan Goddard’ın şirketi terk etmesi, yakın çevresinde şaşkınlık yarattı.

AllThingsD’ye konuşan kaynaklar, Goddard’ın AMD ile çok yakın bir bağı bulunduğunu ve şirketten çıkarılmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Goddard ile konu hakkında yorum yapması için temas kurulamadı. Ancak deneyimli mühendisin yakın zamanda katıldığı etkinliklerde Samsung’da işe başladığını anlattığı öne sürüldü. AMD ise Goddard’ın şirketten ayrıldığını doğruladı ve stratejik işe alımlar yapılacağını ifade etti.



Kan kaybı sürüyor



Goddard, AMD’de birçok kişinin işten çıkarıldığı bir dönemde şirketten ayrıldığını açıkladı. Goddard’ın öncesinde, farklı departmanlardan en az 26 yöneticinin işine son verildi, bazı isimler ise başka şirketlere geçti.

AMD, iş gücünü yüzde 15 daraltarak 2013’te işlem maliyetlerini azaltmayı hedeflerken, satılabileceği iddialarına ‘böyle bir durumun söz konusunu olmadığı’ cevabını verdi. 2012’de yüzde 55 değer kaybeden AMD hisseleri, en son 2.43 doları gördü.