AMD 12 bin personelin işine son verecek

Dev çip üreticisi AMD zor günler geçiriyor. PC’ler için yıllardır en çok talep edilen işlemcileri geliştiren ABD’li şirket, dün yaptığı açıklamada iş gücünü yüzde 15 azaltacağını açıkladı. AMD, iPad’in başını çektiği tablet piyasasının yükselişiyle hızlı bir gerileme sürecine girdi.

California merkezli Advanced Micro Devices (AMD) şirketi, küresel ekonomik kriz ve tüketicilerin tablet bilgisayarlara gösterdiği aşırı ilgi nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. ABD'nin en büyük beş çip üreticisinden biri olan AMD, yaptığı açıklamayla yaklaşık 12 bin personelinin işine son vereceğini belirtti.

Wall Street analistlerinin beklentisinden bile kötü bir dördüncü çeyrek beklentisi açıklayan AMD’nin CEO’su Rory Read, ‘PC sanayisinin birkaç çeyrek boyunca belini doğrultmasının çok zor olduğunu’ söyledi.

AMD, yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında 2013’te 190 milyon dolarlık tasarruf yapmayı öngördüklerini, 2012’nin dördüncü çeyreğinde ise yeniden yapılandırma maliyetlerine 80 milyon dolar harcayacaklarını belirtti. Bloomberg’ün verdiği rakamlara göre, şirket dördüncü çeyrekte satışlarının yüzde 9 azalacağını tahmin ederken, Wall Street’in beklentisi olan 1.3 milyar dolarlık gelirin de altında kalaral, 1.1 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor.

ABD’li araştırma şirketi Bernstein Research firmasının analisti Stacy Rasgon,” AMD’nin yapacağı yeniden yapılandırma gelirlere olumlu yansıyabilir. Ancak piyasa onların istediği yoldan gitmiyor, şu an güçlü bir pozisyonda değiller” ifadesini kullandı.

AMD, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada üçüncü çeyrek gelirlerinin beklenenin de altına indiğini ve btür kar oranının bazı ürünlerinin satış beklentilerinin düşmesi nedeniyle 100 milyon dolar azaldığını açıkladı.

Beklentileri karşılayamadı

AMD’nin geçtiğimiz yıl CEO’luk görevine gelen Read, her ne kadar çip devinin kötü gidişatına son vermeyi amaçlasa da, AMD rakipleri Nvidia ve Intel’e karşı kan kaybetmeye devam etti. Read, dün yaptığı basın açıklamasında, “Piyasası düzenlemesini umduğumuz eğilimler bizim beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde değişiyor” dedi.

Analistler, PC’lere kıyasla mobil cihaz piyasasının çok daha hızlı geliştiği günümüzde, AMD’nin kendisini kurtarmak için mobile yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Read ise planlarının telekomünikasyon, sanayi ve oyun uygulamaları için çip satmaya odaklanmak olduğunu ifade etti. Read aynı zamanda, söz konusu alanların, dördüncü çeyrekteki gelirlerinin yüzde 20’sini oluşturmasını umduklarını belirtti. Geçtiğimiz aynı dönemde, bu üç sektörün AMD’nin gelirindeki payı yüzde 5 olmuştu.

Ekonomik kriz, tüketicilerin yaptığı harcamaları azalttı

Reuters, Intel ve diğer önde gelen çip üreticileri gibi, AMD’nin de bir zamanlar fazla dikkate almadığı mobil cihazların tehdidi altında olduğunu ifade etti. Son sürat gelişen akıllı telefon ve tablet bilgisayar piyasası, dizüstü bilgisayarlar ve PC’lerin satışlarını ciddi ölçüde etkiledi. Öte yandan, 2008-2009 yılından itibaren etkili olmaya başlayan küresel ekonomik kriz, tüketicilerin yaptığı harcamaları azalttı.

Read, bir yıldan uzun bir süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan AMD’nin eski günlerine dönebilmesi için önemli hamlelerinden birini Kasım 2011’de atmış ve faaliyet giderlerini 200 milyon dolar kısmak için iş gücünün yüzde 10 kısılacağını açıklamıştı.

Mobil piyasasını yakalamak için geç harekete geçen bir diğer çip devi Intel, PC çip tasarımlarını Qualcomm gibi mobile uyarlamak için son dönemde ciddi yatırımlar yaptı. Aynı hızı gösteremeyen AMD, 2009’dan bu yana hisse değerlerinde yüzde 43’lük bir düşüş yaşadı.

Üçüncü çeyrekte 1.27 milyar dolar gelir açıklayan AMD, geçtiğimiz yıl aynı dönem 1.69 milyar dolar gelir elde etmişti. 2012’nin üçüncü çeyreğindeki net kaybı 157 milyon dolar olan AMD, 2011’in aynı döneminde ise 97 milyon dolar kar açıklamıştı. Şirketin hisse değeri, en son borsa kapanışında 5.41 değer kaybederek 2.62 dolara geriledi. (ntvmsnbc.com)