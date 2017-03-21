Amcasının tecavüz ettiğini söyledi, devlet korumadı; 14 yaşındaki kız kürtaj süresi dolduğu için anne olacak!

Kız kaçırma geleneğiyle gündeme gelen Kiraz’da M.A. 2 yıl önce 12 yaşındayken, aynı evde yaşadığı öz amcasını jandarmaya ihbar etti, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' iddiasıyla tutuklanan amca, üç ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, küçük kızı devlet korumasına değil, babasına teslim ettiği için, M.A., amcasıyla aynı evde yaşamaya mahkûm oldu. Dedikoduların okulda da yayılması üzerine orta ikinci sınıfta okulu bıraktı. M.A. şimdi 14 yaşında ve 8 aylık hamile. Devlet korunmasına alınmayıp ailesine teslim edilen küçük kız, yasal kürtaj süresi dolduğu için anne olacak.

Belediye başkanı devrede

Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'ın haberi şöyle:

14 Mart’ta karnındaki ağrıların şiddetlenmesi üzerine babasıyla devlet hastanesine gittiğinde 32 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane yetkililerinin haber vermesiyle jandarma ve savcılık harekete geçti. Küçük kızın adını verdiği Y.K. (22) aynı gün tutuklandı. Küçük, babasına teslim edilerek evine gönderildi. 17 Mart günü S.O. da gözaltına alındı. Ama küçük kız, yine devlet korumasına verilmedi. Ta ki Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar isyan edip, İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü 17 Mart’ta arayıp ayağa kaldırıncaya kadar... Küçük kız, şimdi bakanlığa ait bir Çocuk Evi’nde, anne olmak için gün sayıyor!

Annesini hiç tanımadı

M.A., anne sevgisini hiç tatmadı. Onu 15 Aralık 2003’te dünyaya getiren annesi Hediye, kızı bir buçuk yaşındayken başka erkekle kaçtı. Onu hiç aramadı, sormadı, görmedi. Küçüğü evlerinin yanı başındaki süt kooperatifinde çalışan babası Ali ile babaannesi Fatma A. büyüttü. Aynı evde yaşadığı öz amcası Mehmet’i (33) ağabeyi bildi. Örencik İlkokulu’ndan sonra Örencik Zeybekler Ortaokulu’na başladı. 2015 Ekim’inde amcası Mehmet’i jandarmaya şikâyet etti, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme, küçük kızı babasına teslim etti. Bu dava, Kiraz Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesi olmadığı için komşu ilçe Ödemiş’te görülmeye başladı. Amcasının yaptıklarını tüm ayrıntılarıyla savcıya anlatan küçük kız, üç ay sonraki duruşmada ifadesini değiştirdi. Tutuklanan amca da böylece salıverildi.

Son celsesi 1 Mart’ta görülen bu dava, devam ediyor.

O amcaya mahkûm

Örencik köyünde M.A’nın, evinde babaannesi Fatma ile ona tecavüz iddiasıyla yargılanan amcasından başka kimse yok. Babaannesi ağlıyor: “Babası döver diye anlatamamış kimseye. Şimdi kim bakacak bana? Çocuğu doğurunca bıraksın, eve gelsin.” Amcasının ağzını bıçak açmıyor. Mahkemeyi sorduğumuzda, “Yok öyle bir şey. Kızım bana çok kızmıştı, intikam için şikâyet etti” demekle yetiniyor.

Baba kızını istiyor

Küçük kızın babası Ali A.’yı telefonla aradığımızda, İzmir Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yurduna bıraktığını söylüyor: “Beni annesi bildi kızım. Dersleri iyiydi. Çocuk doğunca bırakıp gelsin. Ellerimle okuluna götüreceğim.” Baba Ali A., kardeşiyle ilgili devam eden istismar davasında kızına hiç inanmadığını, çocukluk edip şikâyetçi olduğunu sonra da vazgeçtiğini anlatıyor.

Sinir krizi geçirdim

Saliha Özçınar (Kiraz Belediye Başkanı): “M.A.’nın babaya teslim edildiğini öğrendiğimde sinir krizi geçirdim, yıktım ortalığı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü aradım. Devreye girdim, babadan alındı. Şimdi Çocuk Evi’nde. Çok gerginim. Köylerdeki eğitim programını yoğunlaştırdığım halde olaylar süreklilik arz ediyor. Muhtar, her şey olup bittikten sonra haber veriyor.”