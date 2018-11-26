Amcasının oğlunu vuran şüpheli tutuklandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, husumetli olduğu amcasının oğlu Ethem B.\'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ali B. polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen ekim ayında, Örcünlü Mahallesi\'nde oturan Ali B. ile komşusu olan kuzeni Ethem B. arasında evinin bahçesinin bir bölümünü taşla çevirmesi üzerine tartışma çıktı. Her iki kuzenin yakınlarının karıştığı kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Bu gerginliğin ardından geçen 14 Kasım günü Ethem B., kendisine ait arızalı kamyonu tamir ettirmek için Akabe Mahallesi\'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi\'ne gittiği sırada arkasından gelen Ali B., yanındaki tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Sitede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası ağır yaralanan Ethem B. tedavi altına alınırken, kaçan Ali B. ise gizlendiği bağevinde dün yakalandı. Gözaltına alınan Ali B., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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