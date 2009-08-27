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Yaşam

Amcalarını öldüren iki kardeşe tutuklama

27 Ağustos 2009 14:37

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde amcalarını sopalarla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 2 kardeş tutuklandı.

Dün bir çay bahçesinde oturan amcaları Sami Yılmazdirek'i (56) sopayla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdükleri ve daha sonra olay yerinden kaçtıkları öne sürülen Adnan ve Ümit Yılmazdirek kardeşler İstanbul Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.
Dün gece Kırklareli Adliyesine getirilen iki kardeş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri ifadenin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Adnan ve Ümit Yılmazdirek tutuklanarak Kırklareli Cezaevine gönderildi.
 

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