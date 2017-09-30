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Amcadan Özgecanlar Derneği yönetimine suçlama

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 2 yıl önce hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan'ın amcası Yaşasın Aslan, Özgecanlar Derneği Yönetimi hakkında ağır iddialarla bulunup, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusun

30 Eylül 2017 17:25

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde 2 yıl önce hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan\'ın amcası Yaşasın Aslan, Özgecanlar Derneği Yönetimi hakkında ağır iddialarla bulunup, Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Özgecan Aslan\'ın  katil zanlılarından Fatih Gökçe\'nin Yargıtay\'ın bozduğu karar üzerine Tarsus 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden yargılandığı dava çıkışında açıklama yapan Yaşasın Aslan, Özgecanlar Derneği ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Aslan, dernek yöneticilerinin görevini kötüye kullandığını belirterek şu iddialarda bulundu:
\"Özgecanlar Derneği ile ilgili bir suç duyurusunda bulunacağım. Tabii ki bunu istemezdim ancak benim de yeni öğrendiğim durumlar var. Ağabeyimin içinde bulunduğu duygusal zaafiyetten yararlanarak şu anki Dernek Başkanı ve buna benzer kişiler içlerinde ağabeyimi istifa ettirerek Özgecanlar Derneği\'ni bir süre önce ele geçirmişler. Fakat daha sonraki dönemlerde Özgecan Aslan isim hakkını almak dahi olmak üzere şahsi çıkarlarına ve dernekle ilgili ağabeyimin hoşuna gitmeyen faaliyetlerle ilgili müdahale etmesi neticesinde tehdit edilmeye başlaması ile ilgili bir durumdur. Zira bu konuyu konuşmak üzere Özgecan\'ın babası, annesi ve ablası derneğe gittikleri zaman kapının önüne atılmış, bıçaklı saldırıya uğramıştır. Yasal süreç devam ediyor. Asıl mevzu şu; en son yaptığı telefon görüşmesinde Özgecan\'ın babası Mehmet Aslan\'a Dernek Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç, \'1 çocuğun katledildi, 2 çocuğun var kendine dikkat et\' diyerek tehdit etmiş. Bunun bedelini ödemelidir. Umarım başta Cumhuriyet Savcıları olmak üzere Mersin Valisi, siyasiler, kimin ilgisini çekiyorsa böyle bir acıyı yaşamış insanı çocuklarıyla sınamak çok acı, bunu kaldıramıyorum. Umarım yarından itibaren bu şahıslar hakkında gereken yapılır.\"
Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç, iddialar ile ilgili konuşmak istemediğini, Yaşasın Aslan\'ı iddialarını ispatlamaya davet ettiğini söyledi.

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