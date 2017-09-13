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Amca- yeğenin kavgasında kan döküldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, 54 yaşındaki Hüseyin A

13 Eylül 2017 16:12

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, 54 yaşındaki Hüseyin A., tartıştığı yeğeni 36 yaşındaki yeğeni Nuri A.\'yı bıçaklayarak öldürdü. Yeğeni tarafından bıçakla yaralanan Hüseyin A. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
İncirliova\'nın kırsal Eğrek Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Hüseyin A. ile evli ve bir çocuk babası yeğeni Nuri A. arasında, dün saat 22.00 sıralarında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Birbirlerine bıçaklarla saldıran amca-yeğen kanlar içinde kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Amca-yeğene ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yeğen Nuri A., ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatanı kaybetti. Amca Hüseyin A. ise Aydın Devlet Hastanesi\'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin A.\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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