Amca çöpe, para cebe

Konya'nın Akşehir İlçesi’nde, prostat kanserinden ölen amcası Celal Köklü’nün (73) cesedini bir çuval içinde çöplüğe atan ve 3 yıl ATM’den emekli maaşını çeken Mehmet Köklü (40), kendi fotoğrafını yapıştırdığı amcasına ait nüfus cüzdanıyla bankadan kredi çekerken yakalandı.



Mehmet Köklü, ‘Resmi belgede sahtecilik, ölüme sebebiyet vermek ve dolandırıcılık’ suçundan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



30 Ağustos 2006'da Akşehir'e bağlı Karabulut Köyü yakınlarındaki çöplük alanda, bir çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu. Otopside, kimliği saptanamayan kişinin yaklaşık 9 ay önce öldüğü ve 75- 76 yaşlarında olduğu belirlendi ancak kimliğine ulaşılamadı. Polisin yaptığı tüm araştırmalara karşın olay bugüne kadar aydınlatılamadı.



BANKACI KİMLİKTEKİ YAŞTAN ŞÜPHELENİNCE



Çöplüğe atılan cesedin sırrı, Mehmet Köklü’nün kendi fotoğrafını yapıştırdığı Celal Köklü’ye ait kimlikle bankadan 6 bin YTL kredi çekmek istemesi ile ortaya çıktı.



Banka memuru, kredi talebinde bulunan Köklü’nün kimlikteki yaşa göre çok genç olduğunu fark edince, banka yetkilileri şüphelendi ve kimlik sahibi Celal Köklü’yü araştırmaya başladı. Bankanın başvurusu üzerine Akşehir Nüfus Müdürlüğü'nün başlattığı araştırma sonunda Celal Köklü'nün öldüğü ve 3 yıl önce çöplükte çuval içinde cesedi bulunan kişi olduğu anlaşıldı.



Olayın güvenlik birimlerine bildirilmesi üzerine gözaltına alınan Mehmet Köklü’nün yaklaşık 3 yıldır ölen amcası Celal Köklü’ye ait emekli maaşını çektiği ve son olarak da 17 Kasım 2008'de 590 YTL olan emekli maaşını aldığı belirlendi. Köklü’nün işçi emeklisi olan amcasının maaşını her ay ATM’den çektiği saptandı.



ÖLÜNCE CESEDİNİ ÇÖPLÜĞE ATTIM



‘Resmi belgede sahtecilik, ölüme sebebiyet vermek ve dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alınan Köklü polise verdiği ilk ifadesinde, “Amcam prostat kanresiydi. Ben bakıyordum. Öldüğünde de cesedini bir çuvala koyup, çöplük alana attım. Banka kartı ile de bankamattikten maaşını çektim” dedi.



Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Köklü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)







