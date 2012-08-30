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Yaşam

Ambulanstaki yaralıyı dövdüler

Polisler öfkeli otobüs şoförü ve muavini, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi

30 Ağustos 2012 19:44

Nevşehir'de bir TIR'la yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, TIR sürücüsü hafif yaralandı. Ambulansta tedavi edilen yaralı sürücüye, kaza yaptığı otobüsün şoförü ile muavini saldırdı.

Nevşehir- Aksaray çevreyolu üzerindeki İtfaiye Müdürlüğü önünde, Emre Aydın (42) yönetimindeki yolcu otobüsüne, Mehmet Kandemir'in (32) kullandığı jant yüklü TIR arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kasası devrildi, jantlar yola savruldu.
 
Acil Servis ekipleri yaralanan TIR şoförü Mehmet Kandemir'e ambulans içerisinde müdahalede bulunulurken, otobüs şoförü Emre Aydın ve muavin Erdal Aydın (34), ambulansın içine girerek Kandemir’e saldırdı.
 
Kaza sonrasında otobüs yolcuları firma tarafından gönderilen başka bir araçla yollarına devam etti.
 
Emre Aydın ve Erdal Aydın karakolda ifadeleri alındıktan sonra, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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