Ambulansta sağlık görevlisini dövüp, serbest kaldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, rahatsızlanınca tedavisi için hastaneye götürülen M.K.\'nin kız arkadaşı Berivan Ö., ambulansta paramedik görevlisi Şule D. ile tartıştı. Şule D.\'yi döven ve saçlarını yolan Berivan Ö., sağlık görevlisinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Berivan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde meydana geldi. Emek Mahallesi\'nde birinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekibi, alkollü olduğu öne sürülen M.K.\'yi ambulansa aldı. Ambulansa M.K.\'nin kız arkadaşı da Berivan Ö. de bindi. Hastanenin acil servisine gidilirken, saldırgan tavırlar sergileyen M.K., sedyeden paramedik görevlisi Şule D.\'nin ayaklarına doğru düştü. Berivan Ö., canı yanan Şule D.\'ye \"Sen nasıl sağlıkçısın, ne yapacaksın, vuracak mısın?\" dedi. Berivan Ö., küfrettiği Şule D.\'yi ambulansın içinde döverken, araya acil servisteki görevliler girdi. Berivan Ö.\'nün elinde Şule D.\'nin yolunmuş saçlarının olduğu görüldü. Şule D.\'nin vücudunda ise darp izleri oluştu. Durumu polise bildiren paramedik görevlisi Şule D., kendisini darbeden ve saçlarını yolan Berivan Ö.\'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Berivan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yolunan saçlarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Şule D., \"Beni bir anne ve baba dünyaya getirdi. Üzülmesinler, diye yanlarına gidemiyorum. Bu rezilliği ve vahşiliği herkes görsün\" dedi.

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