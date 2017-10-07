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Yaşam

Ambulansta oksijen tüpü patladı, hasta yanarak yaşamını yitirdi

Esnaf emeklisi 4 çocuk babası İsmail Sargın'ın bir süreden bu yana nefes darlığı sorunu bulunduğu ifade edildi

07 Ekim 2017 21:22

Burdur'da hastaneye sevk edildiği ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ölen İsmail Sargın'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Horoz Köyü'ne getirilen İsmail Sargın için köy camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten, Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, CHP Yeşilova İlçe Başkanı Ferdi Ay, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Aynı olayda ambulansta bulunan ve yara almadan kurtulan İsmail Sargın'ın eşi Teslime Sargın ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan namaz ardından Sargın'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Esnaf emeklisi 4 çocuk babası İsmail Sargın'ın bir süreden bu yana nefes darlığı sorunu bulunduğu ifade edildi. Sargın'ın kızının CHP ilçe yönetiminde görev aldığı, kendisinin ise CHP üyesi olduğu kaydedildi. 

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