Ambulansta kebap sofrası kurdular!

Elazığ’da özel bir hastanenin yoğun bakımında kebap yeme görüntülerinin ardından Adana 112 Acil Servis çalışanları ambulansta acil müdahele sehpası üzerinde lahmacun yedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir sağlık çalışanı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Adana 112 Acil Servis çalışanı 6 kişi, ambulansın içindeki sedye üzerine kurdukları sofrada lahmacun yiyor.

Beğeni gördüğü kadar tepki de çeken fotoğraf için Facebook’taki grubun bir üyesi, "Yesinler yemek yemelerinde sıkıntı yok da zaten mimlenmişiz bir kere. Ne diye paylaşıyorsunuz yoğun bakımda kebap işine dönecek" şeklinde yorum yaptı.

Başka bir üye de "Böyle şeyleri paylaşmayın yer mi yoktu ambulansta yiyorsunuz. Yoğun bakım olayına dönecek" diyerek uyarıda bulunuyor. Yüzlerce kişinin beğendiği fotoğrafa yorum yapan grubun baş bir üyesi de "Bu kareyi bilemiyorum ama bizzat gördüklerimden yola çıkarak, genelde olağanüstü olayların yaşandığı afet bölgelerinde maalesef yer yok. İnsanlar güvensiz sahada olası bir patlama gibi veya onlarca aç susuz afetzede karşısında ortaya kurulmak yerine mecburen zorunlu olarak olay yerinden ayrılmamak koşuluyla konuşlandırıldığı araçların içinde zaruri ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak zorunda kalıyor.Sınır kapısı görevlendirilmeleri gibi" tespitinde bulunuyor.



Elazığ'da da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kebap yerken fotoğrafları sosyal medyaya düşen yardımcı sağlık görevlisi 2 kişinin yapılan soruşturma kapsamında işlerine son verilmişti.