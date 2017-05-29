Ambulansta boşandılar

İzmir'de 27 yıllık evli Saliha-İrfan çifti şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Boşanma davası Saliha Kaplan'ın obezite hastası olması ve üçüncü kattaki duruşma salonuna asansörle çıkarılamaması nedeniyle ambulansta gerçekleşti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bornova'da oturan 57 yaşındaki İrfan Kaplan, eşi 56 yaşındaki Saliha Kaplan'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle anlaşmalı boşanmak için 8'inci Aile Mahklemesi'nde dava açtı. Yürüme problemi yaşayan, hipertansiyon ve obeziteye bağlı çeşitli hastalıkları olan Saliha Kaplan boşanma davasının duruşması için Bornova'daki evinden özel ambulansla alınarak Bayraklı'daki İzmir Adalet Sarayı'na getirildi. 250 kilo ağırlığındaki Saliha Kaplan üçüncü kattaki duruşma salonuna asansörle çıkamayınca durum avukatı tarafından hâkime bildirildi.

Davada taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı

Kaplan'ın avukatının durumu bildirmesi üzerine 8'inci Aile Mahkemesi Hâkimi Ayşın Kulalı res'en celse açılmasına karar verdi. Keşif arabası ile Adliye C Blok girişindeki otoparka yanında katip ve mübaşir ile gelen Hâkim Kulalı, bakıma muhtaç olan Saliha Kaplan'ın hazır olduğunu görünce açık alanda duruşmaya başladı. 27 yıllık evli olan ve çocukları bulunmayan çiftin anlaşarak boşanmak istediklerini söylemeleri üzerine Hâkim Ayşın Kulalı çiftin boşanmasına karar vererek duruşmayı bitirdi.

Davada taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı. Kararın ardından Saliha Kaplan ambulansla evine götürüldü.