Ambulanslar 'Fermuar'la rahatlayacak

T24- İstanbul’da acil durumlarda ambulanslara “fermuar” projesiyle yol verilecek. Proje için ilkokuldan başlayan bir eğitim süreci öngörülüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Metin Arslan, ''fermuar projesi'' ve İstanbul 112 İl Ambulans Servisi'nin yıllar içindeki gelişim süreci hakkında bilgi verdi.



Ambulans, itfaiye ve bir olaya müdahaleye yetişmeye çalışan polis araçları gibi acil durum barındıran araçların trafikte olay yerine ulaşmakta ciddi sıkıntılarla karşılaştığını anlatan Arslan, bu konunun çözümü için Batı'da da başarıyla uygulanan ''fermuar projesi''ni hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.



Arslan, trafikteki araçların yolun iki yanına doğru açılarak orta şeritte yol açmasını öngören fermuar projesinin hayata geçirilmesi için öncelikle ilkokulları kapsayan bir eğitim süreci başlatılacağını belirtti.



Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik dersi envanterini tamamlamış eğitim kurumları ile ortak bir çalışma yapıp, ilkokuldan başlayan eğitim sürecinde bu projeyi uygulayacaklarını anlattı.



Asılsız ihbarlar



Arslan, servisin, İstanbul'da günde ortalama 80 bin ihbar aldığını ifade etti. Ancak bu ihbarların büyük bölümünün asılsız olduğunu belirten Dr. Arslan, bu nedenle ambulans servisinin en büyük sorununun, doğru olmayan ihbarlar olduğunu söyledi.



Asılsız aramaların birçoğunu meraklı çocukların yaptığını dile getiren Dr. Arslan, diğer kısmını ise dalga geçmek için arayan vatandaşların gerçekleştirdiğini bildirdi.



Yalancı ihbarlarla ilgili istatistik yaptırdıklarını kaydeden Dr. Arslan, gün içerisinde yaklaşık 2 bin aramanın sadece çocuklar tarafından yapıldığını belirlediklerini söyledi. Arslan, ''Çocuklar genellikle orası '112 mi?' diye sorup kapatıyorlar'' dedi.



Bunun dışında eğlenmek için, dalga geçmek için gelen çok sayıda arama olduğunu anlatan Başhekim Dr. Metin Arslan, şunları kaydetti:



''Kişilerin kendi egolarını tatmin etmek için yaptığı bu aramalar belki de zor durumda olan vatandaşlarımıza hizmetin gitmesini engelliyor. Şu ana kadar bununla ilgili bir yaptırım gelmedi. Geçtiğimiz dönemlerde bu konuyla ilgili dosyalar toplayıp suç duyurusunda bulunduk. Ama alabildiğimiz bir sonuç yok. Bununla ilgili bir sınırlama da yapamıyoruz. Gerçekten bu sınırlama sonucunda herhangi bir vatandaşımız arayıp bize ulaşamazsa, bunun da çok büyük bir vicdani ve adli sorumluluğu var. Biz vatandaşlarımızı arama konularında duyarlı olmaya davet ediyor gereksiz yere arama yapmamalarını rica ediyoruz.''



Yakın takip



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Arslan, en büyük sorunlarından birinin de görev başındaki acil durum barındıran araçlara yol verilmemesi olduğunu bildirdi.



Bazı sürücülerin, görev başındaki ambulansı takip ederek, gidecekleri yere daha hızlı ulaşacaklarını sandıklarını anlatan Dr. Arslan, ancak bunun, herhangi bir frenleme durumunda daha büyük kazalara neden olduğunu ifade etti.



Başhekim Arslan, ''Yakınında ambulans olan sürücüleri ve ambulansa yol verip arkasından ambulansı takip eden sürücüleri uyarıyorum. Ambulanslar hızlı hareket eden araçlardır ve öncelikli amaçları yaralının hayati şartlarının korunması olduğu için zaman zaman sivil sürücüler için geçerli olan trafik kurallarını uygulayamayabilir. O anda hareket halindeki ambulansı yakından takip eden sürücü büyük bir kazaya neden olabilir. Dolayısıyla, yakın takip, yaralıların hayatına mal olabilir. Kurtarılacak bir yaralıyı bu sebeplerden dolayı kurtaramadığımız zamanlar yaşayabiliyoruz. Sürücüler bu konuda daha duyarlı olmalıdır'' dedi.



112 ihbar istatistiği ve teknik ekip



Ülke çapındaki 112'ler ile gerek teknik gerekse pratik yardım konusunda diyalog halinde olduklarını söyleyen Dr. Arslan, İstanbul'un ihbar istatistiğinin her geçen gün arttığını ifade etti.



İstanbul'da gün içerisinde 80 bin ihbar aldıklarını belirten Başhekim Arslan, bugünkü 112 Acil Servis'in teknik ekibi ve ambulans sisteminde kullanılan ekipmanları şöyle anlattı:



''İstanbul 112 Ambulans Servisi, son 7-8 yıldır büyük bir aşama kaydetti. 7-8 yıl önce yılda 50 bin vakaya çıkış yapılırken, şimdi yılda 300 bin vakaya çıkış yapılmaktadır. Bundan 7-8 yıl önce ise günlük 150 vakaya çıkış yapılırken, şimdi günlük çıkış vakası bin civarındadır. Bunun yanında 7-8 yıl önce ambulans sayımız 20 adetken şimdilerde ambulans sayımız 222 adet ve tam donanımlıdır. Kara ambulanslarının yanında 10 adet yeni doğan yoğun bakım ambulansımız vardır. İstanbul'un iki yakasında akut durumda hemen çıkışı sağlayabilmek için hava ambulanslarımız mevcuttur. Bu yıl kurmuş olduğumuz 5 tane motorize acil çıkış ekibimiz de ambulans ekibinin içinde yer almaktadır. Motorize ekip özellikle trafiğin ve trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda hizmet vermektedir.''



85 bin kişiye 1 ambulans



İstanbul'un kriz ve birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu ifade eden Arslan, bu nedenle ambulans ihtiyacının önemine dikkat çekti. Dr. Arslan, şöyle devam etti:



''Gelişmiş ülkelerde 50 bin kişiye bir ambulans düşmektedir. İstanbul'daki tabloya baktığımız zaman 85 bin kişiye bir 112 ambulansı düşmektedir. Bizim hedefimiz 2012 yılına kadar 50 bin kişiye bir ambulans düşecek gibi planlama yapmaktır. Bugün, İstanbul'da 2 bin 500 civarında vaka ambulanslarla hastaneye götürülmektedir. Ama bizim götürdüğümüz vaka sayısı günde bindir. Ulaşamadığımız hastalar, özel ambulans veya kendi imkanıyla hastanelere ulaşmaktadır. Teknik ekip ve ekipmanı tam olarak sağladığımızda 112 Ambulans Servisi olarak geri kalan bin 500 kişilik açığı kapayacaktır. O nedenle diyoruz ki hastanın hayatıyla oynayacak yanlış bir müdahale yapmamak için 112 ambulanslarını bekleyiniz.''



İhbarlarda trafik kazaları birinci sırada



Bu yıl, İstanbul 112 İl Ambulans Servisine yapılan ihbarların sıralamaya konduğunda, en çok aramanın trafik kazaları nedeniyle gerçekleştiğine dikkati çeken Dr. Arslan, yaz aylarındaki aramaların ise güneş çarpması, şoklar ve bayılmalar sebebiyle geldiğini belirtti.



Yılın 10 aylık döneminde daha çok kalp hastalıkları konusundaki aramaların sıklıkla gerçekleştiğini ifade eden Arslan, ''Sıcak çarpmaları, şoklar ve bayılma ihbarlarının yanında düşme ve yaralanma gibi sebeplerden de arandığımız oluyor. Günlük ortalama 80 trafik kazası vakası nedeniyle ambulans çıkışımız olmaktadır. Bu da ayda 2 bin 400 civarında kaza nedeniyle çıkışı göstermektedir. Son zamanlarda daha çok trafik kazaları aranma sebeplerimizin başında gelmektedir'' dedi.



