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Yaşam

Ambulansla otomobil çarpıştı: İki yaralı

Samsun'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

12 Nisan 2009 03:00

Samsun'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta taşıyan Süleyman Bahçe yönetimindeki 55 SZ 368 plakalı ambulans, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarında, Gani Hasan Yılmaz'ın kullandığı 55 SH 243 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulanstaki hastanın refakatçisi Rukiye Yılmaz ve otomobil sürücüsü Gani Hasan Yılmaz, yaralandı.

Yaralılar, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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