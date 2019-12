Ambulansla 'Hayırlı olsun'a gittiler

Çatalca'dan Anadolu Yakası'na siren çalarak giden ambulantan şüphelenip durduran polis ekibi, ev ziyaretine giden personelle karşılaştı.



Anadolu yakasındaki bir sağlık ocağına tayini çıkan doktor arkadaşlarını ziyaret etmek için Çatalca, Durusu'dan Kadıköy'e gelen sağlık personelini taşıyan ambulans ihbar üzerine durduruldu. Tepe lambası yanık olarak seyreden ambulansı durduran polisler aracın amaç dışı kullanıldığı gerekçesiyle ceza yağdırdı. 480 YTL sürücüye, 480 YTL de ambulansın bağlı olduğu kuruma ceza kesen polisler, aracı da bağladı. Durdurulduklarında DHA kamerasını gören sağlık personeli yüzünü gizlemeyi tercih etti. Şoför de resmi plakalı araçla ziyareti savunurken "doktorumuz görev verdi" dedi.



Çatalca'nın Durusu Beldesi'ndeki sağlık ocağında görevli 8 personel belediyenin hasta nakil ambulansı ile Çatalca'dan Kadıköy Kozyatağı 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce Anadolu yakasındaki bir sağlık ocağına tayini çıkan eski doktorlarını evinde ziyarete gitti.



5 saat evin önünde bekledi



DHA kamerası Durusu sağlık ocağının aralarında hemşire ve hizmetlilerinin de bulunduğu 8 personelini eski doktorlarının Kadıköy Kozyatağı'ndaki evine getiren ambulansın yaklaşık 5 saat sokakta beklediğini görüntüledi.



Ambulans siren çalarak yola çıktı



Uzun süren ziyaretin ardından gece geç saatlerde evden çıkan sağlıkçılar ambulansa doluştuktan sonra araç, içinde hasta varmış gibi tepe lambasını yaktı ve sirenini de çalarak tekrar Çatalca'ya gitmek üzere yola çıktı.



Kadıköy Kozyatağı'ndan çıkan ve içinde 8 kişinin bulunduğu ambulans tepe lambalarını yakarak ilerlemeye başladı. Bu sırada DHA kamerası bu ilginç yolculuğu an be an görüntüledi.



Polis ambulansın peşinde



Bu sırada harekete geçen bir polis ekibi tepe lambaları açık ilerleyen ambulansı takip etmeye başladı ve sirenlerini de kullanarak aracı durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kısa bir süre de olsa yoluna devam eden sürücü polisin ısrarını sürdürmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde durdu.



Ambulansta hasta yok



Yapılan incelemede ambulansta hasta olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri ambulans şoförü S.Ö.'den evraklarını istedi. Ancak ambulansa ait evrakların S.Ö.'nün üzerinde olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri "evrakların eksikliği" ve "taşıma ruhsatı olmadan belli bir sayının üzerinde kişi ile ambulansın taşıt aracı olarak amacı dışında kullanıldığı" gerekçesiyle işlem yaptı.

Ambulans polis ekipleri tarafından otoparka çekilerek trafikten men edildi. Polis sürücüye ve aracın bağlı bulunduğu kuruma da 480'er YTL para cezası kesti.



Bir süre sonra sağlık personelinin ziyaret ettiği doktor da ortaya çıktı. Ambulansla ev gezmesine gelen kişiler bu doktorun otomobiline binmek için otoparktan ayrılırken yine karşılarında kamera görünce yüzlerini gizlemeyi tercih etti. .



Sürücü: Görevi doktor verdi



Doğan Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan ambulans sürücüsü, ambulansın Durusu Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi. Resmi plakalı bir araçla yolculuk yapıldığı yönündeki soruyu ise sürücü " Vallahi ben şoförüm. Doktor gitmemi söyledi " diye yanıtladı.