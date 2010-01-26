Ambulansın kapısı kilitli kalınca...

T24- Çorum'da bir apartmanda çıkan yangın 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu. Çıkan yangında evde yalnız olan çocuk itfaiye ekipleri tarafından baygın bulundu. Hemen ambulansa götürülen çocuk, şoförün anahtarı aracın içerisinde unutmasından dolayı ambulansa bindirilemedi.











Vatandaş yerdeki taşı alıp ambulansın camını kırdı. Hastaneye kaldırılan küçük Sefa kurtarılamadı. Bugün ise İl Sağlık müdürü, ambulans şoförünü savunan yönde bir açıklama yaptı ve "Ambulansın kapılarının çocuk içerideyken hasta yakınının yanlış bir düğmeye basması sonucu kilitlendiğini" söyledi.









Bir apartmanın görevlisi Şağban Çavdar'ın bodrum katındaki dairesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Oturma odasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer odalara yayılmadan kontrol altına aldı.

Bu sırada evde bir çocuğun bulunduğunun söylenmesi üzerine, itfaiye ekipleri, oksijen tüpleriyle yoğun dumanın olduğu odaya girdi.

Yaptıkları ilk aramada odada kimseyi bulamayan itfaiye ekipleri, ikinci aramalarında 5 yaşındaki Sefa Çavdar'ı baygın buldu. Yaklaşık 15 dakika yoğun dumanın arasında kalan küçük çocuk, hemen ambulansa götürüldü.























Kapısı kilitli kalan ambulansın camı kırıldı



Bu sırada anahtarları içeride unutan ambulans sürücüsü, kapıların kilitlenmesi nedeniyle ambulansa binemedi. Sürücünün kapıyı bir türlü açamaması üzerine olay yerinde bulunan bir vatandaş, yerden aldığı taşla ambulansın şoför kapısındaki camı kırdı.Daha sonra Çorum Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğunu tek başına evde bırakarak komşuya gittiği iddia edilen anne Gülizar Çavdar, hastanede fenalık geçirdi.Evde yalnız kalan küçük çocuğun kibritle oynaması sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



İl Sağlık Müdürü şoförü savundu



Sağlık İl Müdürü Adem Bilgin, ambulansın kapılarının çocuk içerideyken hasta yakınının yanlış bir düğmeye basması sonucu kilitlendiğini belirterek, “Yaşanan bu gelişme tam 6 dakika sürmüştür” dedi. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sefa Çavdar ise bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.



Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında evde yalnız olan küçük Sefa Çavdar, çıkan dumandan etkilendi. Markete süt almaya giden annesi 32 yaşındaki Güllü Çavdar döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ambulansa konularak hastaneye götürülmek istenen Sefa Çavdar, sürücünün araçtan inip anahtarları içeride bırakması sonucu kapılar otomatik kilitlenince, bir ihmal yaşandı. Ambulansın şoför tarafındaki camı kırılarak kapının açılması sonucu Devlet Hastanesi’ne götürülen Sefa Çavdar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yaşanan bu gelişmeler üzerine Sağlık İl Müdürlüğü ambulans şoförü Celal Timur hakkında soruşturma başlattı. Ambulansın kapılarının kilitlenmesinin şoförden değil bir hasta yakınından kaynaklandığını ileri süren Sağlık İl Müdürü Adem Bilgin şunları söyledi:



“Ambulansın anahtarlarının içeride bırakılmasının ve ardından camının kırılması nedeniyle Sefa Çavdar’ın bekletilmesiyle ilgili incelemeleri yapıyoruz. Ambulansımız kısa sürede yangın mahalline ulaşmış, yaralı çocuk doktorların gözetiminde ambulansa alınmış, ilk müdahalede öldüğü tespit edilen çocuk, hayati amaç taşıması gözönüne alınarak Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılmıştır. Olay yerinde ve ambulansta yapılan hayata döndürme çalışmaları hastanede de devam etmiş ancak başarılı olunamamıştır. Ambulansa binen hasta yakınları yanlışlıkla bir yere dokunmuş ve kapıları kilitlenmiş, daha sonra cam kırılmış ve ambulans şoförü aracına binerek çocuğu hastaneye ulaştırmıştır. Tüm bu yaşanan gelişmeleri biz ambulansımızı GPRS cihazından takip ettik. Yaşanan gecikme 6 dakika olarak tespit edilmiştir. Şu anda herhangi bir ihmal gözükmüyor. Ancak yine de ambulans şoförü hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.”



Bu arada çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Sefa Çavdar bugün Çorum’un Kargı İlçesi Hacıamca Beldesi’nde toprağa verildi. Gözyaşları içerisinde uğurlanan Çavdar’ın annesi Güllü Çavdar, güçlükle ayakta durabildi. Genç kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.