Ambulansın kapısı arızalandı, hasta kurtarılamadı

Rize'nin Güneysu ilçesinde beyin kanaması geçiren hastayı Rize Devlet Hastanesi'ne götüren ambulansın kapısı arızalandı. Dışarı çıkarılamayınca doktorların ambulansta müdahale ettiği hasta kurtarılamadı.



İlçeye bağlı Yeniköy'de oturan Mehmet Demirci'nin (55) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis'i aradı. Köye giden sağlık ekipleri, beyin kanaması geçirdiği belirlenen Demirci'yi, ambulansta yaptıkları müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne getirdi.



Ambulansın arka kapısı açılmayınca, Acil Servis'ten gelen doktorlar Demirci'ye ambulansta müdahalede bulundu. Mehmet Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Aracın arka kapısı, başka araçlardan temin edilen levyelerle yaklaşık 15 dakika sonra açılabildi. Hastane acil servisine alınan Demirci kısa süre sonra hayatını kaybetti.



Yakınları, Demirci'nin yaklaşık 15 dakika ambulanstan çıkarılamadığını, bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti.



İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, çok kısa sürede hastaya ulaşılarak ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.



Tepe, "İlk tespitte ölüm bulgularının gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Hasta, ambulansa alınarak bir doktor ve bir sağlık personeliyle hastaneye ulaştırılmıştır. Burada ambulansın arka kapısı teknik arıza nedeniyle açılmamıştır. Ambulansın yan ve ön kapılarından hastanın çıkarılma imkanı bulunmaktadır. Ancak araç içerisindeki teknik donanımın yeterli olması nedeniyle iki doktor ve sağlık personeli, ambulansın içinde hastaya gerekli müdahaleyi yapmış, müdahaleye rağmen hasta kurtarılamamıştır. Hasta kesinlikle tıbbi müdahale ve zamanlama açısından olumsuzlukla karşı karşıya kalmamıştır. Ambulans ve personel açısından gerekli imkanlar seferber edilmiş ancak hasta hayatını kaybetmiştir" dedi. (DHA)

