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Ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Başlı (78) kaldırıldığı hastanede öldü

08 Kasım 2018 22:21

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'in Osmaneli ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Başlı (78) kaldırıldığı hastanede öldü.
Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada Recep K. yönetimindeki 112 ambulansı, motosiklet sürücüsü Mustafa Başlı\'ya çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Başkalı çağırılan başka bir ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başlı acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ambulans şoförü Recep K. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

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