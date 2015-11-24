Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

Ambulansa yol vermeyen sürücüler, araçların içerisine yerleştirilen kameralar sayesinde tespit edilebilecek. Böylece 12 saniye içinde ambulansa yol vermeyen sürücülere 80 lira ceza kesilecek.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kayseri’de de ambulanslara Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen acil sağlık otomasyon sistemiyle akıllı ambulans döneminin başladığını dile getirdi. Dr. Kılıç, ambulanslarda bulunan kayıt sistemi ile trafikteki hareketlerin takip edileceğini ve yol vermeyen sürücülerle ilgili de bu kayıtlara göre işlem yapılacağını anlattı.

Kılıç, sistemin amacının tamamen vakalara anında müdahale ve onların hastaneye daha hızlı nakillerini sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Trafikte birçok sürücümüz ambulansla ilgili duyarlı davranıyor ve hemen yol açıyor. Ambulansı gördüğü an ya da siren sesini duyduğu andan itibaren genel olarak yol veriliyor. Bu konuda Kayseri insanımız duyarlı. Ancak bazı durumlarda bazı sürücüler ambulansı siren çalmasına bile kızıyor. Yol vermiyor. İsteyerek ya da istemeyerek bu durumlar yaşanıyor. Bazı durumlar nedeniyle bu önlem alındı.

Kayıt sistemi ile ambulansa yol vermediği kayıt edilen sürücülere ceza uygulanacak. Şu an Kayseri’de böyle bir durum olmadı. Olmasını da istemiyoruz. Halkımızın duyarlı olmasını ve ambulansa taşınan hastanın kendi yakını, kendisi olabileceğini bile düşünmesi gerekir. Buna göre hareket etmelidir."

"Acil vakaya müdahalede Avrupa’dan iyiyiz"

Kılıç, acil vakalara ambulansla yapılacak müdahale zamanının Avrupa standartlarında 10 dakika olduğunu dile getirerek, Kayseri olarak bu standartlardan bile daha iyi durumda olduklarını ifade etti.

Türkiye’de de aynı sürenin geçerliği olduğunu vurgulayan Dr. Kılıç, Kayseri’de vakalara müdahale etme süresinin 8 dakika olduğunu ve bu durumun birçok vakada 5-6 dakikaya kadar düştüğünü dile getirdi. 112 acil hizmetlerinde çalışan personelin özverili çalıştığını anlatan Dr. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Personele bu çalışmalarında dolayı teşekkür ediyoruz. Kış şartlarında yol imkânlarının bazen zor olmasına rağmen hastaya bir an önce ulaşarak müdahalede bulunma adına personelimiz gereken özveriyi gösteriyor. Kış aylarına girdik ve önümüzdeki dönemde yine bu zor şartlar oluşacak. Bazen araçların, hatta paletli ambulansların bile gitmekte zorlandığı vakalara yine çalışanlarımız özverili bir şekilde hareket ederek ulaşmaktadırlar.”