Ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı (3)

İNGİLTERE VATANDAŞI KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Trabzon’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye giderken yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı\'ndan kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş isteyen Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçaktaki yaralı İngiliz vatandaşı Pauline Teresa, kaldırıldığı Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandığı öğrenilen ve kafa travması teşhisi konulan kadın, hastanede acil servisteki müdahalesinin ardından Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. Durumunun stabil olduğu belirtilen kadının uyutulduğu öğrenildi. Birkaç gün hastanede tutulacağı belirtilen kadın tahsis edilecek ambulans uçakla İngiltere’ye götürülecek.