T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi süren 2 günlük bebek, ambulans uçak ile İstanbul'da özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı

11 Aralık 2018 20:59

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi süren 2 günlük bebek, ambulans uçak ile İstanbul\'da özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Kalp kapakçığında sorun olduğu belirlenen 2 günlük bebeğin, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul\'daki özel hastaneye sevk edilmesine karar verildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi bebeğin sevki için gerekli çalışmaları başlattı. Ambulans uçak ile İstanbul\'a sevk edilmesine karar verilen bebek, Merzifon Havalimanı\'na getirildi. Ambulans uçak ile İstanbul\'daki özel hastaneye sevk edilen bebeğin tedavisine başlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYAdaKalpSabuncuoğluEğitimAraştırma HastanesiAmbulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol MerkeziAmbulansMerzifon HavalimanıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24