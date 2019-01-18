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Ambulans şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün’ü öldürerek, polise teslim olan Burak O

18 Ocak 2019 18:18

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün’ü öldürerek, polise teslim olan Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edremit ilçesi Akçay Mahallesi\'nde, Çarşamba akşamı saat 19.00’da gerçekleşen olayda Burak O. (29) Edremit 112 Acil Servis ekibinde ambulans şoförü olarak çalışan Bilal Ergün’ü tabancayla başından vurarak öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi\'ne gönderildi.

 

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