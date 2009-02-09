Ambulans şoförü cumaya gitti, hasta öldü

Sakarya’da bir ambulans şoförü cuma namazına gittiği için acil yardım bekleyen hasta hayatını kaybetti.



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cuma namazı için Yağcılar Camisi'ne giden Muhammet Öz (75), namazda birden fenalaşarak yere yığıldı. Cemaat hemen 112 Acil Servis'i aradı. Ancak görevli bir ambulans Adapazarı'na hasta götürmek için yola çıktı. Diğer ambulans ise hasta taşımak için hastanedeydi. Bu kez Akyazı ilçesine en yakın ambulans olan Karapürçek ilçesindeki 112 Acil Servisi'ne haber verildi.



Yolda hayatını kaybetti



Ancak Karapürçek'teki görevli sürücü de ambulansla cuma namazına gitmişti. Ambulansta görevli kadın görevli telsizden aldığı ikaz üzerine siren çalarak camideki şoförü uyardı. Kadının, görevli şoförün camide olduğunu ve biraz gecikme olacağını merkeze söylemesiyle beraber Yağcılar Camisi'nden arayan vatandaşlara durum iletildi. Bunun üzerine apar topar bir araca bildirilen Muhammet Öz, yolda hayatını kaybetti. Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Bektaş olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Akyazı'daki ambulansların dolu olduğunu söyleyen Dr. Bektaş, şunları söyledi:



İnceleme başlatıldı



"Karapürçek ambulansına durum iletilmiş. Ancak sürücüsü cuma namazına gitmiş. Namazdaki sürücü ikaz edilmiş. Akyazı'dan sürekli arayan vatandaşlara iki ambulansın görevli olduğunu ve Karapürçek'ten gönderilen ambulansın ise gelmesinin zaman alacağını söylemişler. Bunun üzerine hasta özel araçla hastaneye götürülmüş ama kurtarılamamış. Ortada bir insanın hayatı söz konusu ve inceleme başlattık. İnceleme sonunda açıklama yapacağız" dedi.



Sağlık Bakanlığı devrede



Bu arada Sağlık Bakanlığı, "Sakarya'da ambulans şoförünün Cuma namazında olması nedeniyle hastaya ambulansın geç gittiği" ve "Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastanın sedyeden düşürüldüğü" yönündeki iddialarla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "Sakarya'da kalp krizi geçiren bir hastaya, ambulans şoförünün Cuma namazında olması nedeniyle ambulansın geç gittiği" ve "Şanlıurfa'da yaralı olarak getirildiği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastanın sedyeden düşürüldüğü" yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, söz konusu haberlerle ilgili Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "ivedilikle soruşturma başlatılması" talimatı doğrultusunda, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.



Soruşturma sonuçlarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, "Olayda varsa ihmali görülenler hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.



