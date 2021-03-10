Ambulans kazaları karıştırdı, yaralı dakikalarca yerde bekledi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde birbirine yakın iki bölgede aynı anlarda meydana gelen trafik kazası sonrası bölgeye sevk edilen ambulans kazaları karıştırdı. Ambulansın gelmesini bekleyen yaralı ise dakikalarca yerde kaldı.

Derya D. idaresindeki otomobil ile sahil istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Onur Y. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aynı dakikalar içerisinde ise ikinci bir kaza meydana geldi. Seyir halinde olan Onur D. otomobil ile Muammer Y. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Her iki kaza sonrasında vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aynı dakikalar içesindeki kazaların meydana gelmesi sebebiyle sağlık ekipleri kazaları karıştırdı. Plaj Caddesi üzerindeki yaralı Onur Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kazada yaralanan Muammer Y. ise dakikalarca yerde ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı, yaklaşık 40 dakika sonra gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışma anı ve çevredekilerin yardıma gitmek yer alıyor. Polis, her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)