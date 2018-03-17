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Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza, Mobese kamerasına yansıdı

17 Mart 2018 19:12

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza, Mobese kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen Çarşamba günü gece saatlerinde Otogar kavşağında meydana geldi. Çankırı\'dan Ankara\'ya hasta taşıyan Hüseyin Erbaş (39) yönetimindeki 34 JV 7316 plakalı hasta nakil ambulansı, Kemal Özdemir (31) yönetimindeki 18 DN 133 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Özdemir, yanındaki Cemile Özdemir (51), Mehmet Yamanda (9), Firdevs Özge Yamanda (27) ve Polat Özdemir (6) ile hasta nakil aracında bulunan İbrahim Mehmetoğlu (62) yaralandı. 
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansa alınarak, Ankara\'ya götürüldü. 
Bu arada kaza anı, bölgedeki bir Mobese kamerasına yansıdı.

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