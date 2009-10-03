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Yaşam

Ambulans ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

03 Ekim 2009 09:53

TRABZON’da hasta taşıyan ambulans ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 15 kişi yaralandı.

Kaza Yavuz Selim Bulvarı Bahçecik Kavşağı’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Alanı’ndan aldığı rahatsızlık geçiren Ali Sait Yıldırım'ı Numune Hastanesi’ne götüren Ümit Öksüz yönetimindeki 61 DV 118 plakalı 112 Hızır Acil Servisi’ne ait ambulans ile Yaşar Çakmak yönetimindeki 61 D 0325 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Ambulansın kırmızı ışıkta geçtiğini fark etmeyen dolmuşun kavşağa girmesiyle meydana geldiği belirtilen kazada ambulans şoförü Ümit Öksüz (42), sağlık memuru Soner Alın (24), ambulansta bulunan hasta Ali Sait Yıldırım (76) ile yakını Selahattin Bayçelebi, dolmuş şoförü Yaşar Çakmak (35) ile yolcular Nuray Kara (27), Alper Kara (10), Metin Kara (7), Mustafa Özgün Atalay (20), Nagihan Mazlum (25), Elif Mazlum (5), Havva Tomar (47), Afitap Tomar (59), Arife Öztuncer (80) ve Şükrü Mazlum yaralandı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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