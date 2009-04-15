Ambulans helikopter otobana indi





İzmir'in Kiraz ilçesinde, fosfattan zehirlenen bir kişiyi alan Sağlık Bakanlığı'na ait İzmir'deki hava ambulansı, dönüş yolunda meydana gelen kazaya da müdahale etti. Aydın-İzmir otobanına inen hava ambulansı, yaralıyı hastaneye yetiştirerek ölümden kurtardı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 9 Nisan günü Kiraz ilçesinde organik fosfat zehirlenmesi ihbarı alan ambulans helikopter ekibi saat 13.46'da bölgeye hareket etti. Kiraz Stadı'na inen helikopter, 26 yaşındaki Ferit Ekicibaşı'nı alarak Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi.



Havadayken Aydın-İzmir Otobanı'nın Torbalı mevkisinde bir kaza ihbarı alan hava ambulansı ekibindeki doktorlar ve pilotlar, yaptıkları değerlendirmenin ardından yakıt ikmali yapmadan 15.23'de buraya hareket etti.



Otobana yaklaşan hava ambulansı, yolun trafiğe kapatılması üzerine otobana inerek yaralıya müdahale etti. Yoldan çıkan ve tarlaya devrilen araçta yaralanan 25 yaşındaki Yasemin Yapkaç'a ilk müdahaleyi, olay yerindeki 2 ambulansta bulunan sağlık ekipleri yaptı. Olay yerindeki sağlık ekipleri ve polislerin yardımıyla tarladan hava ambulansına getirilen Yapkaç, 23 dakikada Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.



Burada yapılan müdahaleden sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yapkaç'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

