Ambulans helikopter kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde yamaç paraşütü yaparken türbülansa girerek sarp bir araziye düşen 26 yaşındaki Hüseyin Turhal, ambulans helikopterle kurtarıldı.



Tire'deki Güme Dağı'ndan bugün öğle saatlerinde yamaç paraşütüyle havalanan Hüseyin Turhal, kısa süre sonra türbülansa girerek Cambazlı Köyü yakınlarındaki sarp bir araziye çakıldı. Uzun süre düştüğü yerde mahsur kalan Turhal, cep telefonuyla kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedi.



Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, sarp arazi koşulları nedeniyle kazazedeye ulaşamayınca durumu zaman kaybetmeden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda hazır bekleyen hava ambulansına bildirdi.



Yaklaşık 15 dakika sonra bölgeye ulaşan hava ambulansı, Hüseyin Turhal'a yakın bir yere inmeyi başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turhal, İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhal hastanede iç kanama geçirebileceği şüphesiyle gözlem altına alındı.



29 Mart Yerel Seçimleri'nden önce beş yıl süreyle AKP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli'nin makam şoförlüğünü de yapan Hüseyin Turhal'ın, Türk Hava Kurumu'nun geçtiğimiz Şubat ayında Tire'de üçüncüsünü düzenlediği yamaç paraşütü kursuna katılarak sertifika aldığı ortaya çıktı. Çevresine sık sık uçuş tutkusundan bahseden genç paraşütçü, son zamanlarda eşi 24 yaşındaki Elvan'ın karşı çıkmasına karşın atlayışlarını sürdürdüğü bildirildi.



Yakınları Hüseyin Turhal'ın havacılığa karşı büyük bir sevgi beslediğini ve kendisini uçma fikrinden vazgeçiremediklerini belirtti.



Eski makam şoförünün kaza yaptığını akşam saatlerinde öğrenen eski Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli ise, “Sertifika töreninde belgesini ben vermiştim. Allah'tan kazayı çok ucuz atlatmış” dedi.



Tedavisi süren Turhal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

