Ambulans helikopter kas hastası Alperen için havalandı

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan kas hastası Alperen Yardımcı, ambulans helikopter ile İstanbul’a sevk edildi.

İstanbul’da yaşayann 18 yaşındaki doğuştan kas hastası Alperen Yardımcı, Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte memleketi Çorum’un Sungurlu İlçesine geldi. Tatilini geçirdiği Sungurlu İlçesi\'ne bağlı İncesu köyünde solunum sıkıntısı nedeniyle rahatsızlanan Alperen Yardımcı, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından doktoru, Yardımcı\'nın İstanbul’da tedavi gördüğü hastaneye sevk edilmesini istedi. Hastalığı nedeniyle solunum makinesine bağlı yaşayan genç, için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Samsun’dan gelen ambulans helikopter, Atatürk Stadyumu\'na iniş yaptı. Yardımcı’yı alan helikopter, Ankara’ya gitmek üzere havalandı. Alperen Yardımcı’nın Ankara’dan başka bir ambulans helikopterle İstanbul’a götürüleceği belirtildi.

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