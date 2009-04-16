Ambulans helikopter 2 can kurtardı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, fosfattan zehirlenen Ferit Ekicibaşı'nı hastaneye ulaştıran ambulans helikopter, havadayken aldığı ihbarla trafik kazasında yaralanan Yasemin Yapkaç'ı da hastaneye yetiştirdi.



İzmir'in Kiraz ilçesinde, fosfattan zehirlenen Ferit Ekicibaşı'nı hastaneye götüren ambulans helikopter, havadayken aldığı ihbar üzerine, Ekincibaşı'nı hastaneye bıraktıktan sonra tekrar havalanıp, trafik kazasında yaralanan Yasemin Yapkaç'ın yardımına gitti. Otoyola ilen ambulans helikopter, yaralı Yasemin Yapkaç'ı alarak hastaneye yetiştirdi.



9 Nisan'da Kiraz ilçesinden organik fosfat zehirlenmesi ihbarını alan ambulans helikopter ekibi, saat 13.46'da bölgeye hareket etti. Kiraz Stadı'na inen helikopter, 26 yaşındaki Ferit Ekicibaşı'nı alarak Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere havalandı. Havadayken Aydın-İzmir Otoyolu'nun Torbalı mevkiinde bir kaza ihbarını da alan hava ambulansı ekibindeki doktorlar ve pilotlar, yaptıkları değerlendirmenin ardından, Ekicibaşı'nı hastaneye bıraktıktan sonra yakıt ikmali yapmadan ve pervaneyi durdurmadan saat 15.23'de yeniden havalanıp buraya hareket etti.



Otoyola yaklaşan hava ambulansı, trafiğe kapatılan otoyola inerek yaralıya müdahale etti. Yoldan çıkan ve tarlaya devrilen araçta yaralanan 25 yaşındaki Yasemin Yapkaç'a ilk müdahaleyi, olay yerindeki 2 ambulansta bulunan sağlık ekipleri yaptı. Olay yerindeki sağlık ekipleri ve polislerin yardımıyla tarladan hava ambulansına getirilen Yapkaç, helikopterle 23 dakikada Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra kara ambulansıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yapkaç'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)

