Ambulans helikopter, 10 aylık Rüzgar bebek için havalandı

Balıkesir'de bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 10 aylık bebek, tedavi için ambulans helikopterle İstanbul'a götürüldü.

Atatürk Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Rüzgar Çapacı'nın, ileri tedavisinin sağlanması ve acil müdahale gerektiğinden, İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilmesi uygun görüldü.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkeziyle iletişime geçen Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği yetkilileri, ambulans helikopter talep etti.

Talep üzerine hastane pistine inen helikoptere bindirilen Rüzgar bebek, İstanbul'daki özel bir hastaneye nakledildi.