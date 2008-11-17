Ambulans durağa girdi

Kadıköy'de bir ambulansın otobüs durağındaki yaya ve halk otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.



Cengiz Yaylacı yönetimindeki 34 VZ 4153 plakalı ambulans, Kuyubaşı İETT durağı yakınında Halit Çetinkaya idaresindeki 34 BN 3837 plakalı minibüse çarparak kontrolden çıktı. Ambulans, daha sonra otobüs durağında bekleyen Özlem Koral ve Zehra Hatice Şişmanoğlu ile Erkan Kutan yönetimindeki 34 ELM 44 plakalı Kadıköy-Dudullu hattında çalışan halk otobüsüne çarparak durdu.



Kazada hafif yaralanan ambulans sürücüsü Cengiz Yaylacı, sağlık personeli Hatice Akçay ve Hatice Bayram ile durakta bekleyen Özlem Koral ve Zehra Hatice Şişmanoğlu, olay yerine çağrılan başka ambulanslarla Haydarpaşa Numune ve Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.







