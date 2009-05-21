Ambulans bu kez can aldı

Aydın'ın Çine ilçesinde ambulansın çarptığı kişi öldü.



Aydın-Çine kara yolundaki kazada Mehmet Tel (32), yolda gördüğü ölü bir köpeği kenara çekmek istedi. Bu sırada, H.Ö'nün kullandığı Muğla Devlet Hastanesine ait 48 AR 112 plakalı ambulans Mehmet Tel'e çarptı. Ambulansın altında kalarak sürüklenen Tel, olay yerinde öldü.



Kaza nedeniyle Aydın-Çine kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.



Ambulans şoförünün Muğla'dan İzmir'e hasta götürdükten sonra dönüş yolunda kazaya karıştığı öğrenildi.



Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

