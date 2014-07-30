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Yaşam

Ambulans beklerken su tabancasını bırakmadı

Erzurum'da bir aracın çarpmasıyla yaralanan çocuk, ambulans beklerken elindeki oyuncağı bırakmadı

30 Temmuz 2014 10:06

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde panelvanın çarptığı çocuk, yaralı olmasına rağmen elindeki su tabancasını bir an bile elinden bırakmadı.

Fatih A. yönetimindeki panelvan, Rüştempaşa Mahallesi Kongre Caddesi'nde bir anda yola çıkan 4 yaşındaki Ali Koç'a çarptı.

Bölgeden geçen ve hafif yaralı taşıyan ambulanstaki sağlık görevlileri de olay yerinde durarak, küçük çocuğu sedye üzerine alıp refüje kaldırdı.

Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Sağlık personeli, başka bir ambulans bölgeye ulaşana kadar çocuğu ve gözyaşlarına boğulan annesi Filiz Koç'u teselli etmeye çalıştı.

112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 20 dakika boyunca çocukla oyun oynadı. Yaralı çocuk, elinden bir an bile su tabancasını bırakmayarak, sağlık görevlilerine su sıkarak şakalaştı.

Olay yerine gelen çocuğun anneannesi ile yakınları ise fenalık geçirirken, çocuğun küçük kardeşinin ve ablasının da ağladığı görüldü.

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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