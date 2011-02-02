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Yaşam

Ambulans 8 dakikada gitmiş

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Foster için ambulans çağrılmadığı açıklaması kafaları karıştırdı.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - İl Sağlık Müdürlüğü'nün Foster için ambulans çağrılmadığı açıklaması kafaları karıştırdı. Oysa ambulans çağrılması için Back - Up şirketi aranmış ve Med Line'a bağlı bir ambulans gitmişti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Defne Joy Foster'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili  olarak bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde Kerem Altan'ın 112 Acil  Servis'i aradığının ancak ambulansın gelmediğinin iddia edildiği belirtildi.

Olay günü 112 komuta kontrol merkezindeki tüm ses kayıtlarının  incelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Kayıtlarımızda konuyla ilgili hiçbir ihbar bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak 112 Acil Servis aranmamıştır. Görevlerini üstün bir çalışma temposu içerisinde yerine getirmeye çalışan 112 Acil Servis çalışanlarının moral ve motivasyonları, medyada çıkan bu tarz haberlerden olumsuz etkilenmektedir. Bu konuda tüm basın ve yayın organlarının desteğini bekliyoruz. Defne Joy Foster'ın vefatından dolayı üzüntülerimizi belirtir, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz.''


Ambulans 8 dakika içinde gitmiş

Ancak olay anında Sağlık Müdürlüğü’nün direk aranmadığı, özel bir şirket olan Back - Up’ın aranıp ambulansın şirket tarafında çağrıldığı öğrenildi. Ntvmsnbc’nin edindiği bilgilere göre Kerem Altan saat 06:36’da ambulans yardımı için Back- Up’ı aramış, Med-Line’a bağlı ekip de 8 dakika içinde olay yerine ulaşmış.

Med-Line şirketi de gönderilerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilinemeyeceğini, bu sebepten bir karışıklık olabileceğini bildirdi.


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