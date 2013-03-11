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Yaşam

Ambulans 130 TL için sahaya gelmedi

Yalova'da hafta sonu oynanan amatör futbol müsabakalarına, İl Sağlık Müdürlüğü'ne 130 TL tutarındaki ambulans bedeli ödenmediği gerekçesiyle ambulans yollanmadığı belirtildi

11 Mart 2013 09:11

Sağlık Bakanlığı'nın talimatı olduğu belirtilen ücret uygulmasına uyulmadığı gerekçesiyle, amatör küme maçına ambulans gönderilmedi ve sakatlanan futbolcuyu arkadaşları tarafından taşındı.

Uygulama nedeniyle Yeşilova ve Teşvikiye Belediyespor arasında oynanan U-19 1. Amatör Genç Küme müsabakasında da ambulans bulunmayınca futbolcular sakatlanan arkadaşlarını kendileri taşıdı.

Maçta sakatlanan bir futbolcu arkadaşlarının kollarında saha dışına taşınırken, bir sağlık görevlisi '112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Genç futbolcu dakikalar sonra gelen ambulansla tedavi için Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova Futbol İl Temsilcisi Hamdi Yılmaz yaptığı açıklamada, karşılaşmalardan önce, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine 'karşılaşmalara ambulans gelmeyeceğini' ilettiklerini söyledi.

Ardından bunun nedenini araştırdığını belirten Yılmaz, ''İl Sağlık Müdürlüğü'ne 130 TL'lik ücret yatırılmadığı için ambulans gelmediğini öğrendim. Ben de bunu hakem arkadaşlarımızla paylaştım. Bunun dışında ambulans gelip gelmemesiyle ilgili bir şey bilmiyorum. Hafta içerisinde her şey kesin olarak netleşecek'' dedi.

Yalova İl Sağlık Müdürü Ali Daştan da, ücret uygulamasının daha önce de var olmasına rağmen uygulanmadığını dile getirerek, ''Bakanlığın talimatıyla böyle bir uygulama yapıldı. Bakanlık bu talimatın uygulanması konusunda direktif verdi'' diye konuştu.

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