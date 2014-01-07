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Spor

Galatasaray, Amrabat için Antalyaspor ile anlaştı

Galatasaray yabancı kontenjanı nedeniyle kadrosundan çıkarmak istediği futbolcusu Amrabat'ın kiralanması için Antalyaspor'la anlaştı

07 Ocak 2014 16:03

İzet Hajroviç ve Alex Telles ile anlaşan Galatasaray, bu iki isme imza attırabilmek için mevcut kadrodan ilk olarak Nordin Amrabat ile yolları ayırması bekleniyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim’in isteği üzerine 8 milyon euroya transfer ettiği Nordin Amrabat'ın ikna edilirse, Medical Park Antalyaspor’a bedelsiz kiralanacağı belirtildi.

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın, Faslı oyuncuyu sezon sonuna kadar kendilerine kiraladığını söyledi.

Öte yandan Gültekin Gencer, Beşiktaşlı futbolcu Filip Holosko konusunda da siyah-beyazlı kulüp ile el sıkıştıklarını ifade etti.

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