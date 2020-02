AMB'nin para politikaları yeni seçilecek yönetimle şekillenecek

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Avrupa Merkez Bankası (AMB) önümüzdeki iki yıl boyunda üst yönetimde önemli değişiklikler yaşayacak ve para politikaları yeni seçilecek yönetimle şekillenecek. Değişimin ilk adımı ise, bugün Euro Bölgesi Maliye Bakanları’nın tartışmak için bir araya geldiği AMB Başkan Yardımcısı koltuğu olacak.

CNBC’de yer alan habere göre AMB yönetim kurulunda başkan yardımcısı koltuğu da dahil altı pozisyondan dördü 2019 sonuna kadar değişecek. Euro Bölgesi Maliye Bakanları’nın atayacağı, Merkez Bankası\'nın politikaları için büyük önem taşıyan, yeni Başkan Yardımcısı’nın kim olacağı ise merakla bekleniyor.

Bugün bir araya gelen 19 Maliye Bakanı eğer bir fikirbirliğine varılmazsa muhtemelen Salı günü bir sonraki AMB Başkan Yardımcısı’nın kim olduğunu seçmek için oylama yapacak. Seçimde 19 bakandan 14’ünün aynı isme oy vermesi gerekiyor.

Sonrasında bu seçilen kişi, Mart ayı içinde Euro Bölgesi liderlerinin katılacağı bir zirvede değerlendirilecek ve Euro Bölgesi liderleri son gerekli onayı verecek.

Habere göre, AMB Başkan Yardımcısı Vitor Constancio’nun yerine düşünülen isimler arasında İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Philip Lane bulunuyor. Maliye bakanlarının tercihinin Luis de Guindos olacağı öngörülen habere göre İspanya’nın AMB yönetim kurulunda son altı senedir bir üyesi olmadığından şikayet etmesi bu seçimde etkili olabilir.

Başkan Yardımcısı’nın bir güney ekonomisinden olması ihtimali ise bir sonraki AMB Başkanı’nın daha kuzeydeki Avrupa ülkelerinden gelebileceği – yani mevcut Başkan Mario Draghi’ye göre daha şahin bakışlı bir üyenin başkan olabileceği ihtimalini artırıyor.

However, the election of Luis de Guindos is not certain, given that he doesn\'t have experience in central banking. Constancio served as governor of the Bank of Portugal prior to moving to Frankfurt.

Öte yandan İrlanda Merkez Bankası Başkanı’nın para politikaları konusunda daha fazla tecrübesi olması onun da adaylığını güçlendiriyor. Lane, zaten AMB’nin yönetim kurulu üyesi ve bu yüzden kurumun nasıl çalışıp düşündüğüne hakim bir isim.