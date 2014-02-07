AMB’nin krizle mücadele politikası yargıda



Almanya Anayasa Mahkemesi'nin bomba etkisi yapan kararı, Avrupa Merkez Bankası tarafından soğukkanlılıkla karşılandı.

Almanya Anayasa Mahkemesi AMB'nin tartışmalı tahvil alımlarının AB hukukuna aykırı olabileceği gerekçesiyle merkez bankasının 2012 yazında başlattığı tahvil alım programının Avrupa Adalet Divanı tarafından incelenmesine hükmetti. Karar gerekçesinde tahvil alımının AMB'nin yetki alanına girmeme ihtimali bulunduğu belirtildi.

Böylece Almanya Anayasa Mahkemesi tarihinde ilk kez hukuki bir anlaşmazlığın Avrupa Adalet Divanı tarafından incelemesine karar vermiş oluyor.

AMB Başkanı Mario Draghi 2012 yılında, serbest piyasadan ancak çok yüksek faizle kredi bulabilen kriz ülkelerine bundan böyle daha fazla yardım edeceklerini duyurmuştu. AMB bu amaçla “Outright Monetary Transactions” (OMT) programını başlatmıştı. AMB'nin Euro Bölgesi ülkelerinden sınırsız devlet tahvili almasına imkân tanıyan OMT bugüne kadar hiçbir ülkeye uygulanmamıştı.

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ‘OMT programının AMB'nin yetki alanına girdiği' belirtildi.

Yardım programı kaldırılmıştı

AMB 2010 yılı mayıs ayından 2012 yılına kadar Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya'dan 220 milyar eurodan fazla devlet tahvili almıştı. Yardım programı daha sonra yürürlükten kaldırılmış ancak söz konusu kriz ülkelerinin borçları AMB'nin bilançosunda kalmıştı.

AMB Başkanı Mario Draghi'nin, gerektiği takdirde kriz ülkelerinden sınırsız tahvil alabilecekleri şeklindeki açıklaması finans piyasasının istikrara kavuşmasında önemli rol oynamış, İrlanda istikrar fonundan çıkarken İspanya'nın serbest piyasada ödediği kredi faizi de önemli oranda düşmüştü.

Anayasa Mahkemesi OMT kararının, AMB'ye tanınan para istikrarını koruma yetkisinin aşıldığına dair haklı kuşku doğurduğu, böylelikle üye devletlerin yetkilerine el uzattığı ve parasal bütçe finansmanı yasağını ihlal ettiği kanaatine vardı. Avrupa Merkez Bankası'nın bağımsız ekonomi politikaları uygulama yetkisi bulunmuyor.