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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB'nin 1 trilyon euroluk operasyonu başlıyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi'nin açıkladığı trilyon euroluk tahvil alım programı bugün başlıyor.

09 Mart 2015 11:37


AMB Başkanı Draghi, deflasyon tehdidini önlemek amacıyla piyasalara 1,14 trilyon euro pompalanacağını geçen ay açıklamıştı.

AMB’nin uygulayacağı program ile AB ekonomilerine parasal teşvik sağlaması ve bu sayede üye ülkelerin mali koşullarında iyileşme sağlanması hedefleniyor. Tahvil alımlarının yaratacağı likidite ortamının tüketiciler ve şirketler açısından finansmana erişimi ucuzlatması, yatırım ve tüketimin artması öngörülüyor.

Halen sıfır düzeyinde olan Euro Bölgesi enflasyonunu kademeli olarak yüzde 2 seviyelerine çıkarmayı hedefleyen AMB, 2016 Eylülüne kadar her ay 60 milyar euro dolayında tahvil satın alacak. Draghi, geçen hafta yaptığı açıklamada, programın gerekmesi halinde uzatılabileceğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Merkez BankasıBaşkanı Mario DraghiBaşkanı DraghiEuro BölgesiAMBEylülüneDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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