AMB'nin 1 trilyon euroluk operasyonu başlıyor



AMB Başkanı Draghi, deflasyon tehdidini önlemek amacıyla piyasalara 1,14 trilyon euro pompalanacağını geçen ay açıklamıştı.

AMB’nin uygulayacağı program ile AB ekonomilerine parasal teşvik sağlaması ve bu sayede üye ülkelerin mali koşullarında iyileşme sağlanması hedefleniyor. Tahvil alımlarının yaratacağı likidite ortamının tüketiciler ve şirketler açısından finansmana erişimi ucuzlatması, yatırım ve tüketimin artması öngörülüyor.

Halen sıfır düzeyinde olan Euro Bölgesi enflasyonunu kademeli olarak yüzde 2 seviyelerine çıkarmayı hedefleyen AMB, 2016 Eylülüne kadar her ay 60 milyar euro dolayında tahvil satın alacak. Draghi, geçen hafta yaptığı açıklamada, programın gerekmesi halinde uzatılabileceğini söylemişti.