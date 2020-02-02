Amber Heard ile Johnny Depp'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı

2017 yılında çıkan şiddet haberleri üzerine boşanan Johnny Depp ile Amber Heard'ün yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Amber Heard, Depp'e "Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum" diyor.

Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde Johnny Depp'ten sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

2017'deki boşanmanın ardından gerginlik sona ermemiş ve Depp, asıl şiddet görenin kendisi olduğunu, suçlamaları reddettiğini ve karşı dava açtığını söylemişti. "Bayan Heard tarafından bana Mayıs 2016'dan bu yana yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve hayatımın geri kalanında da reddedeceğim" diyen Depp, eski eşinin mahkemeye gelirken yüzünde var olan morlukların da sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Dün ABD basınında yayınlanan ve Depp ile Heard'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ise tartışmaları tekrar alevlendirdi.

Ses kayıtlarında Amber Heard, Depp'e "Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum" diyor.

Olayın daha da büyümemesi için evden çıktığını ima eden Depp ise "Evet dün gece gittim. Dürüst olmak gerekirse daha fazla fiziksel şiddet, daha fazla fiziksel istismar olması fikrine bile katlanamadım. Çünkü devam etseydik, bu kötü olurdu. Ve bebeğim, bunu sana daha önce de söyledim. Ödüm kopuyor, şu anda resmen bir suç mahallindeyiz" derken duyuluyor.

Bu açıklama üzerine sinirlenen Heard ise "Tam bir bebek gibi davranıyorsun. Büyü artık" diyor. Ardından ise sakinleşince "Bir daha fiziksel şiddet yapmayacağıma söz veremem. Bazen o kadar sinirleniyorum ki kendimi kaybediyorum" diyor.

Ses kayıtları sonrası Heard, yeni paylaşımda bulunsa da konuya ilişkin yorumda bulunmadı. Depp'ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Depp'in hayranları Twitter'dan #JusticeForJohnnyDepp (JohnnyDeppİçinAdalet) adında hashtag açarak kendisine destek verdi ve asıl kurbanın Depp olduğunu öne sürdü.